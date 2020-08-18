Китай отреагировал на санкции США против Huawei

7 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил об ужесточении санкций против Huawei, аргументируя это решение защитой национальной безопасности, частной жизни граждан и инфраструктуры 5G-сетей от «пагубного влияния Пекина». На этот раз Huawei закрывают доступ к чипам, произведенным иностранными компаниями с использованием американского оборудования или программного обеспечения. Теперь для того, чтобы поставлять такие чипы Huawei, сторонним компаниям потребуется специальная лицензия.