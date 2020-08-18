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Китай отреагировал на санкции США против Huawei

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Ужесточение санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei – это «ничем не прикрытое гегемонистское поведение», заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, пишет «РИА Новости».

«В последнее время США, не имея никаких доказательств, под предлогом защиты национальной безопасности принимают различные ограничительные меры в отношении Huawei и других китайских компаний. Это ничем не прикрытое гегемонистское поведение», – сказал Лицзянь.

Эти действия США, по его словам, подрывают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, Китай выступает «решительно против очернения и давления» на Huawei и другие китайские компании, отметил он.

7 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил об ужесточении санкций против Huawei, аргументируя это решение защитой национальной безопасности, частной жизни граждан и инфраструктуры 5G-сетей от «пагубного влияния Пекина». На этот раз Huawei закрывают доступ к чипам, произведенным иностранными компаниями с использованием американского оборудования или программного обеспечения. Теперь для того, чтобы поставлять такие чипы Huawei, сторонним компаниям потребуется специальная лицензия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных