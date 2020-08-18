Китай отреагировал на санкции США против Huawei
«В последнее время США, не имея никаких доказательств, под предлогом защиты национальной безопасности принимают различные ограничительные меры в отношении Huawei и других китайских компаний. Это ничем не прикрытое гегемонистское поведение», – сказал Лицзянь.
Эти действия США, по его словам, подрывают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, Китай выступает «решительно против очернения и давления» на Huawei и другие китайские компании, отметил он.
7 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил об ужесточении санкций против Huawei, аргументируя это решение защитой национальной безопасности, частной жизни граждан и инфраструктуры 5G-сетей от «пагубного влияния Пекина». На этот раз Huawei закрывают доступ к чипам, произведенным иностранными компаниями с использованием американского оборудования или программного обеспечения. Теперь для того, чтобы поставлять такие чипы Huawei, сторонним компаниям потребуется специальная лицензия.