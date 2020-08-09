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Huawei анонсирует новый процессор

И прощается с ним из-за введенных Трампом санкций
Илья Виноградов
Генеральный директор потребительского подразделения Huawei Юй Чендун /Christof Stashe / AFP

О прекращении поставок флагманского процессора от тайваньского подрядчика заявил 7 августа генеральный директор потребительского подразделения Huawei Юй Чендун. «С 15 сентября мы не сможем выпускать свой флагманский процессор – это огромная потеря для компании», – цитирует его выступление на проходившем в Шэньчжэне саммите по информационным технологиям новостное агентство Caixin. По словам Юй Чендуна, китайский телекоммуникационный гигант сожалеет, что до сих пор инвестировал только в разработку чипов, но не в их производство.

Такая стратегия оказалась неэффективной в свете ужесточения американских санкций против Huawei. В дополнение к введенному в 2019 г. запрету американским компаниям на сделки с Huawei из-за подозрений последней в передаче данных пользователей правительству Китая в мае текущего года администрация президента США запретила без специального разрешения министерства торговли поставлять Huawei продукцию, произведенную за рубежом с применением американских технологий или американского оборудования. Запрет вступает в действие 15 сентября. По данным Reuters, новый топовый процессор Kirin 9000 разрабатывался HiSilicon, бесфабричным подразделением Huawei, с использованием программного обеспечения американских компаний Cadence Design Systems и Synopsys. Производится чип на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) с использованием американского оборудования, и тайваньский поставщик, опасаясь аналогичных санкций, заявил, что прекратит поставки к указанному сроку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных