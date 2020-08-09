Huawei анонсирует новый процессор

Такая стратегия оказалась неэффективной в свете ужесточения американских санкций против Huawei. В дополнение к введенному в 2019 г. запрету американским компаниям на сделки с Huawei из-за подозрений последней в передаче данных пользователей правительству Китая в мае текущего года администрация президента США запретила без специального разрешения министерства торговли поставлять Huawei продукцию, произведенную за рубежом с применением американских технологий или американского оборудования. Запрет вступает в действие 15 сентября. По данным Reuters, новый топовый процессор Kirin 9000 разрабатывался HiSilicon, бесфабричным подразделением Huawei, с использованием программного обеспечения американских компаний Cadence Design Systems и Synopsys. Производится чип на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) с использованием американского оборудования, и тайваньский поставщик, опасаясь аналогичных санкций, заявил, что прекратит поставки к указанному сроку.