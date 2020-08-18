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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель политический кризис в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», – говорится в сообщении.

Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что Меркель в разговоре с Путиным настаивала на том, чтобы белорусское правительство воздержалось от применения насилия против мирных протестующих, освободило заключенных и вступило в диалог с оппозицией и обществом.

Днем ранее официальный представитель правительства Германии подтвердил, что власти страны ведут переговоры с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в связи с политическим кризисом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих.

Ранее по теме: Меркель сообщила о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных