Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель политический кризис в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», – говорится в сообщении.
Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что Меркель в разговоре с Путиным настаивала на том, чтобы белорусское правительство воздержалось от применения насилия против мирных протестующих, освободило заключенных и вступило в диалог с оппозицией и обществом.
Днем ранее официальный представитель правительства Германии подтвердил, что власти страны ведут переговоры с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в связи с политическим кризисом.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих.