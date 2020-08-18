Соратница Тихановской раскритиковала награждение белорусских силовиков

«Сегодня мы слышали, что наградили, по-моему, около 300 силовиков. Я лично это расцениваю как оскорбление всему белорусскому народу, которому сейчас за эти недели насилия, и агрессии, и смерти людей… Награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены это терпеть», — сказала она.