Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Соратница Тихановской раскритиковала награждение белорусских силовиков

Ведомости

Соратница кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова назвала оскорблением всего белорусского народа награждение президентом страны Александром Лукашенко силовиков медалями. Об этом Колесникова заявила в эфире радиостанции «Euroradio Live».

«Сегодня мы слышали, что наградили, по-моему, около 300 силовиков. Я лично это расцениваю как оскорбление всему белорусскому народу, которому сейчас за эти недели насилия, и агрессии, и смерти людей… Награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены это терпеть», — сказала она.

Сегодня на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появился указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств республики медалями «За безупречную службу» I, II и III степени.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набравал 80,08% голосов. Оппозиционный кандидат Тихановская набрала 10,09%. После этого в стране начались массовые акции протеста и забастовки рабочих. По данным МВД республики, за первые дни протеста были задержаны более 7 000 человек. Многие жаловались на избиения со стороны правоохранительных органов, в МВД эту информацию опровергли. По данным ведомства, ходе протестных акций в стране с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции.

Ранее по теме: Лукашенко наградил более 300 белорусских силовиков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных