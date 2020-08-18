Соратница Тихановской раскритиковала награждение белорусских силовиков
Соратница кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова назвала оскорблением всего белорусского народа награждение президентом страны Александром Лукашенко силовиков медалями. Об этом Колесникова заявила в эфире радиостанции «Euroradio Live».
«Сегодня мы слышали, что наградили, по-моему, около 300 силовиков. Я лично это расцениваю как оскорбление всему белорусскому народу, которому сейчас за эти недели насилия, и агрессии, и смерти людей… Награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены это терпеть», — сказала она.
Сегодня на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появился указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств республики медалями «За безупречную службу» I, II и III степени.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набравал 80,08% голосов. Оппозиционный кандидат Тихановская набрала 10,09%. После этого в стране начались массовые акции протеста и забастовки рабочих. По данным МВД республики, за первые дни протеста были задержаны более 7 000 человек. Многие жаловались на избиения со стороны правоохранительных органов, в МВД эту информацию опровергли. По данным ведомства, ходе протестных акций в стране с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции.