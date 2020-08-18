Лукашенко наградил более 300 белорусских силовиков

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались забастовки рабочих и акции протеста, в ходе которых с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, 28 были госпитализированы.