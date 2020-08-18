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Лукашенко наградил более 300 белорусских силовиков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 сотрудников силовых ведомств. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Как уточняется в документе, сотрудники министерства внутренних дел Белоруссии награждены медалями «За безупречную службу» I, II и III степени.

Медаль «За безупречную службу» I степени получил, в частности, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались забастовки рабочих и акции протеста, в ходе которых с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, 28 были госпитализированы.

Ранее по теме: Александр Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных