В МИД Польши призвали ЕС стать «альтернативой России» для Белоруссии
Евросоюз должен стать реальной «альтернативой России» для Белоруссии ради достижения урегулирования ситуации в стране, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью агентству РАР.
«Дело в том, что мы должны представить реальное предложение по урегулированию этого конфликта стабильным и прочным образом. Это возможно только если мы предложим Белоруссии реальную перспективу сотрудничества с ЕС… У Белоруссии есть реальная альтернатива сотрудничеству с Россией», – сказал Яблоньский.
Он подчеркнул, что санкции ЕС в отношении Белоруссии только «загонят» страну «еще дальше в сферу российского влияния».
13 августа лидеры Польши и Прибалтики в совместном заявлении предложили Белоруссии посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса. Они потребовали от Минска прекратить применение силы, отпустить политзаключенных и начать диалог с обществом, в противном случае они пригрозили санкциями ЕС. В то же день депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольскоий в эфире «Польского радио» предложил ввести санкции в отношении Москвы, а не Минска в связи с событиями в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих.