В МИД Польши призвали ЕС стать «альтернативой России» для Белоруссии

13 августа лидеры Польши и Прибалтики в совместном заявлении предложили Белоруссии посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса. Они потребовали от Минска прекратить применение силы, отпустить политзаключенных и начать диалог с обществом, в противном случае они пригрозили санкциями ЕС. В то же день депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольскоий в эфире «Польского радио» предложил ввести санкции в отношении Москвы, а не Минска в связи с событиями в Белоруссии.