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В МИД Польши призвали ЕС стать «альтернативой России» для Белоруссии

Ведомости

Евросоюз должен стать реальной «альтернативой России» для Белоруссии ради достижения урегулирования ситуации в стране, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью агентству РАР.

«Дело в том, что мы должны представить реальное предложение по урегулированию этого конфликта стабильным и прочным образом. Это возможно только если мы предложим Белоруссии реальную перспективу сотрудничества с ЕС… У Белоруссии есть реальная альтернатива сотрудничеству с Россией», – сказал Яблоньский.

Он подчеркнул, что санкции ЕС в отношении Белоруссии только «загонят» страну «еще дальше в сферу российского влияния».

13 августа лидеры Польши и Прибалтики в совместном заявлении предложили Белоруссии посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса. Они потребовали от Минска прекратить применение силы, отпустить политзаключенных и начать диалог с обществом, в противном случае они пригрозили санкциями ЕС. В то же день депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольскоий в эфире «Польского радио» предложил ввести санкции в отношении Москвы, а не Минска в связи с событиями в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих.

Ранее по теме: В Польше раскрыли детали санкций ЕС против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных