В Польше раскрыли детали санкций ЕС против Белоруссии

Агентство отмечает, что глава МИД Польши сделал такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве. Он добавил, что решение о введении санкций против руководства Белоруссии было принято министрами иностранных дел ЕС накануне.