В Польше раскрыли детали санкций ЕС против Белоруссии
Евросоюз планирует ввести персональные санкции против Белоруссии, а не экономические, чтобы они «не ударили в обычных людей», пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.
Агентство отмечает, что глава МИД Польши сделал такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве. Он добавил, что решение о введении санкций против руководства Белоруссии было принято министрами иностранных дел ЕС накануне.
«Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах», — сказал Чапутович.
Ранее сегодня руководители МИД 27 стран-членов Евросоюза призвали власти Белоруссии прекратить применение насилия в отношении протестующих, а прошедшие президентские выборы в стране они назвали «сфальсифицированными». Также в заявлении прозвучал призыв ввести санкции против лиц, ответственных за насилие и «фальсификацию результатов выборов».