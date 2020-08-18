Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Ранее Путин провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре с ней Путин также сказал о недопустимости вмешательств в дела Белоруссии. 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, писало агентство «БелТА».