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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии. Путин в беседе с президентом Франции подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», ‒ говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре с ней Путин также сказал о недопустимости вмешательств в дела Белоруссии. 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, писало агентство «БелТА».

Ранее по теме: Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о помощи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных