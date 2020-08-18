Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии. Путин в беседе с президентом Франции подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
«Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», ‒ говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Путин провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре с ней Путин также сказал о недопустимости вмешательств в дела Белоруссии. 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, писало агентство «БелТА».