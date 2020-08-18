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Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

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Самолеты ВВС Белоруссии начали полеты вдоль границ страны в рамках подготовки личного состава, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла». Плановые полеты авиации выполнят Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ. Кроме того, начались учения в некоторых элитных сухопутных частях белорусской армии, в частности в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде и других соединениях.

17 августа Вооруженные силы Белоруссии объявили о проведении тактических учений с 17 по 20 августа в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы. Днем ранее на проправительственном митинге президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы. В пресс-службе НАТО заявление Лукашенко опровергли.

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9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных