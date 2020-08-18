Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла». Плановые полеты авиации выполнят Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ. Кроме того, начались учения в некоторых элитных сухопутных частях белорусской армии, в частности в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде и других соединениях.