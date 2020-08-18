Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями
Самолеты ВВС Белоруссии начали полеты вдоль границ страны в рамках подготовки личного состава, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла». Плановые полеты авиации выполнят Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ. Кроме того, начались учения в некоторых элитных сухопутных частях белорусской армии, в частности в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде и других соединениях.
17 августа Вооруженные силы Белоруссии объявили о проведении тактических учений с 17 по 20 августа в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы. Днем ранее на проправительственном митинге президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы. В пресс-службе НАТО заявление Лукашенко опровергли.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки.