Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти

«Новый элемент ‒ это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», ‒ цитирует Лукашенко агентство. Президент также высказался о составе оппозиционного совета. По его мнению, он состоит из бывших «прикорытников». «Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», ‒ заявил он.