Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране, сообщает агентство «БелТА».
«Новый элемент ‒ это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», ‒ цитирует Лукашенко агентство. Президент также высказался о составе оппозиционного совета. По его мнению, он состоит из бывших «прикорытников». «Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», ‒ заявил он.
Ранее оппозиционный лидер Светлана Тихановская предложила создать в Белоруссии Координационный совет для трансфера власти. Позднее ее доверенное лицо Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав совета. В него вошли политологи, экономисты, юристы, деятели искусств. Также в состав совета вошла лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались забастовки рабочих и акции протеста, в ходе которых с 9 по 13 августа, по данным МВД, пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, 28 госпитализированы. Всего, по данным минздрава страны, в больницах остаются 158 человек ‒ как простых граждан, так и силовиков. За все время протестов в стране задержаны более 7000 человек, известно о троих погибших.