МВД Белоруссии ответило на призывы перейти «на сторону народа»
Cотрудники МВД Белоруссии выступили с обращением к обществу в ответ на призывы сложить полномочия из-за жесткого подавления протестов в республике после президентских выборов. В письме сотрудники МВД признают ответственность за негатив во время столкновений силовиков и протестующих, однако подчеркивают, что представляют «ту часть милиции, которая намерена выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации».
«Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем ‒ стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» ‒ говорится в заявлении.
По словам сотрудников ведомства, некоторые из их коллег «решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают».
18 августа на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появился указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств республики медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. В МВД сообщили, что материалы на награждение были направлены в правительство еще в марте. К наградам представлены сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 лет.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались забастовки рабочих и акции протеста, в ходе которых с 9 по 13 августа, по данным МВД, пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, 28 госпитализированы. Всего, по данным минздрава страны, в больницах остаются 158 человек ‒ как простых граждан, так и силовиков. За все время протестов в стране задержаны более 7000 человек, известно о троих погибших.