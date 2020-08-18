МВД Белоруссии объяснило награждение сотрудников
МВД Белоруссии объяснило награждение более 300 своих сотрудников медалями «За безупречную службу». По данным пресс-службы ведомства, материалы на награждение были направлены в правительство еще в марте.
«Не выбирая выражений, некоторые телеграм-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел», – отметила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. По ее словам, медалью «За безупречную службу» награждаются сотрудники МВД и военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 лет.
18 августа на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появился указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств республики медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. Медаль «За безупречную службу» I степени получил, в частности, заместитель командующего внутренними войсками МВД республики Хазалбек Атабеков. Соратница кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова назвала награждение «оскорблением всего белорусского народа».
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались забастовки рабочих и акции протеста, в ходе которых с 9 по 13 августа, по данным МВД, пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, 28 госпитализированы. Всего, по данным минздрава страны, в больницах остаются 158 человек, как простых граждан, так и силовиков. За все время протестов в стране задержаны более 7000 человек, известно о двоих погибших.