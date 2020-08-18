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МВД Белоруссии объяснило награждение сотрудников

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МВД Белоруссии объяснило награждение более 300 своих сотрудников медалями «За безупречную службу». По данным пресс-службы ведомства, материалы на награждение были направлены в правительство еще в марте.

«Не выбирая выражений, некоторые телеграм-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел», – отметила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. По ее словам, медалью «За безупречную службу» награждаются сотрудники МВД и военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 лет.

18 августа на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появился указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств республики медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. Медаль «За безупречную службу» I степени получил, в частности, заместитель командующего внутренними войсками МВД республики Хазалбек Атабеков. Соратница кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова назвала награждение «оскорблением всего белорусского народа».

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В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались забастовки рабочих и акции протеста, в ходе которых с 9 по 13 августа, по данным МВД, пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, 28 госпитализированы. Всего, по данным минздрава страны, в больницах остаются 158 человек, как простых граждан, так и силовиков. За все время протестов в стране задержаны более 7000 человек, известно о двоих погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных