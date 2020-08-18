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Путин обсудил с председателем Евросовета ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого заявил об озабоченности в связи с попытками нескольких государств оказать давление на руководство Белоруссии и дестабилизировать внутриполитическую обстановку, передает пресс-служба Кремля.

«Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий», ‒ говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете, стороны обсудили различные пути содействия диалогу между властью и оппозицией в Белоруссии, в том числе при посредничестве ОБСЕ. Они также договорились продолжить контакты после заседания совета 19 августа.

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Мишель в ходе разговора с Путиным выразил озабоченность ЕС в связи с нарушениями на выборах, происходящим в стране насилием и заявил о праве белорусского народа самому определять свое будущее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных