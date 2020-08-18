Путин обсудил с председателем Евросовета ситуацию в Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете, стороны обсудили различные пути содействия диалогу между властью и оппозицией в Белоруссии, в том числе при посредничестве ОБСЕ. Они также договорились продолжить контакты после заседания совета 19 августа.