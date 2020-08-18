Путин обсудил с председателем Евросовета ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого заявил об озабоченности в связи с попытками нескольких государств оказать давление на руководство Белоруссии и дестабилизировать внутриполитическую обстановку, передает пресс-служба Кремля.
«Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий», ‒ говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете, стороны обсудили различные пути содействия диалогу между властью и оппозицией в Белоруссии, в том числе при посредничестве ОБСЕ. Они также договорились продолжить контакты после заседания совета 19 августа.
Мишель в ходе разговора с Путиным выразил озабоченность ЕС в связи с нарушениями на выборах, происходящим в стране насилием и заявил о праве белорусского народа самому определять свое будущее.