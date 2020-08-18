Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о недопустимости какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в Белоруссии, где проходят протесты после переизбрания Александра Лукашенко президентом. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране», ‒ говорится в сообщении МИД России. Стороны также выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки.
Ранее ситуацию вокруг Белоруссии обсудили президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе разговора Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск. Подобный разговор состоялся и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
15 августа Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, писало агентство «Белта».