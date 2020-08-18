Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране», ‒ говорится в сообщении МИД России. Стороны также выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки.