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Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о недопустимости какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в Белоруссии, где проходят протесты после переизбрания Александра Лукашенко президентом. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране», ‒ говорится в сообщении МИД России. Стороны также выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

Ранее ситуацию вокруг Белоруссии обсудили президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе разговора Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск. Подобный разговор состоялся и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее по теме: Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

15 августа Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, писало агентство «Белта».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных