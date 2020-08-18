Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией
Белорусская оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией в случае своего прихода к власти, заявила «Интерфаксу» член Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова.
«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», ‒ сказала она. Колесникова подчеркнула, что оппозиция готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию, и намерена соблюдать все существующие договоренности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО.
Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Позднее ее доверенное лицо Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав совета. В него вошли политологи, экономисты, юристы, деятели искусств. Также в состав совета вошла лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.