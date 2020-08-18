Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», ‒ сказала она. Колесникова подчеркнула, что оппозиция готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию, и намерена соблюдать все существующие договоренности.