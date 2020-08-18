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Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Ведомости

Белорусская оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией в случае своего прихода к власти, заявила «Интерфаксу» член Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова.

«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», ‒ сказала она. Колесникова подчеркнула, что оппозиция готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию, и намерена соблюдать все существующие договоренности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО.

Ранее по теме: Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти

Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Позднее ее доверенное лицо Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав совета. В него вошли политологи, экономисты, юристы, деятели искусств. Также в состав совета вошла лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных