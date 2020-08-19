Александру Лукашенко запретили въезд в Литву
Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило издание LRT со ссылкой на министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Ранее ЕС объявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и что в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», а также рассмотрят возможность их введения в отношении Лукашенко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на своей странице в Facebook, что Белоруссия получила получила «железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси».
После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, в Белоруссии проходят акции протеста и забастовки рабочих. По итогам саммита лидеры стран ЕС выразили солидарность с протестующими.