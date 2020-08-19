Александру Лукашенко запретили въезд в Литву

Ранее ЕС объявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и что в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», а также рассмотрят возможность их введения в отношении Лукашенко.