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ФСБ опубликовала видео задержания украинских силовиков

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания украинских силовиков, которые пытались похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и насильно увезти его на Украину, сообщили «РИА Новости».

На видео несколько задержанных в наручниках и кадры разговора одного из них с сотрудниками ФСБ. На видео видно, как мужчина в джинсовых шортах и красной футболке лежит рядом с черным универсалом Audi. Сверху его удерживают трое оперативников, но сопротивления он не оказывает. Второго задержанного несколько человек удерживают лицом вниз на капоте белой Kia. Он также не оказывает сопротивления. «Вы говорите, что делать, я буду делать», ‒ произносит он.

Ранее 20 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ведомство пресекло попытку похищения в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса украинскими силовиками. По данным ФСБ, задержаны семеро россиян. Организаторами и координаторами похищения выступили двое граждан Украины.

Ранее по теме: ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных