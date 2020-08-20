ФСБ опубликовала видео задержания украинских силовиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания украинских силовиков, которые пытались похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и насильно увезти его на Украину, сообщили «РИА Новости».
На видео несколько задержанных в наручниках и кадры разговора одного из них с сотрудниками ФСБ. На видео видно, как мужчина в джинсовых шортах и красной футболке лежит рядом с черным универсалом Audi. Сверху его удерживают трое оперативников, но сопротивления он не оказывает. Второго задержанного несколько человек удерживают лицом вниз на капоте белой Kia. Он также не оказывает сопротивления. «Вы говорите, что делать, я буду делать», ‒ произносит он.
Ранее 20 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ведомство пресекло попытку похищения в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса украинскими силовиками. По данным ФСБ, задержаны семеро россиян. Организаторами и координаторами похищения выступили двое граждан Украины.