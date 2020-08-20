ФСБ опубликовала видео задержания украинских силовиков

На видео несколько задержанных в наручниках и кадры разговора одного из них с сотрудниками ФСБ. На видео видно, как мужчина в джинсовых шортах и красной футболке лежит рядом с черным универсалом Audi. Сверху его удерживают трое оперативников, но сопротивления он не оказывает. Второго задержанного несколько человек удерживают лицом вниз на капоте белой Kia. Он также не оказывает сопротивления. «Вы говорите, что делать, я буду делать», ‒ произносит он.