ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса
ФСБ пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами. Сотрудники ведомства задержали семерых представителей украинских спецслужб, которые планировали похитить и увезти его на Украину, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, — сообщили в ведомстве.
В службе безопасности рассказали, что при попытке похищения были задержаны семь россиян. Организаторами и координаторами акции были двое граждан Украины — Андрей Байкала и Игорь Мищенко.