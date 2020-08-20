ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, — сообщили в ведомстве.