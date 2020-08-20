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ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса

Ведомости

ФСБ пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами. Сотрудники ведомства задержали семерых представителей украинских спецслужб, которые планировали похитить и увезти его на Украину, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, — сообщили в ведомстве.

В службе безопасности рассказали, что при попытке похищения были задержаны семь россиян. Организаторами и координаторами акции были двое граждан Украины — Андрей Байкала и Игорь Мищенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных