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Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

Ведомости

Кадры, на которых 15-летний сын Александра Лукашенко Николай выходит из вертолета с оружием в руках, должны стать поводом для проверки компетентных органов, пишет ТАСС со ссылкой на одного из лидеров объединенного штаба оппозиции Марию Колесникову.

«Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска <...>. Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», ‒ цитирует Колесникову агентство.

23 августа Telegram-канал «Пул первого» распространил видео, на котором вооруженные Лукашенко и его 15-летний сын Николай прибыли на вертолете во Дворец независимости в Минске. В этот день на площади Независимости в центре Минска собрались десятки тысяч человек, выступающих против итогов президентских выборов в Белоруссии.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа. С 9 августа в Белоруссии проходят протесты против итогов выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных