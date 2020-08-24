Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко
Кадры, на которых 15-летний сын Александра Лукашенко Николай выходит из вертолета с оружием в руках, должны стать поводом для проверки компетентных органов, пишет ТАСС со ссылкой на одного из лидеров объединенного штаба оппозиции Марию Колесникову.
«Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска <...>. Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», ‒ цитирует Колесникову агентство.
23 августа Telegram-канал «Пул первого» распространил видео, на котором вооруженные Лукашенко и его 15-летний сын Николай прибыли на вертолете во Дворец независимости в Минске. В этот день на площади Независимости в центре Минска собрались десятки тысяч человек, выступающих против итогов президентских выборов в Белоруссии.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа. С 9 августа в Белоруссии проходят протесты против итогов выборов.