В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Как рассказали изданию сотрудники Минского тракторного завода, Ковалькову и Дылевского задержали на проходной предприятия, где они встретились с рабочими, и поместили в автозак. ОМОН объяснил задержание тем, что акция не санкционирована. Кроме членов Совета на акции никого не задержали. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минской милиции сообщает, что на Ковалькову и Дылевского заведены административные дела. По каким статьям заведены дела в ведомстве не уточнили.
Координационный совет предложила создать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов. В совет кроме Кобальтовой и Дылевского вошли, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова, Максим Знак и другие. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране, а Генпрокуратура республики 20 августа возбудила соответствующее уголовное дело.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.