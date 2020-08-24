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В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

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Белорусский ОМОН задержал членов Координационного совета оппозиции страны Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает портал Tut.by. В объединенном штабе оппозиции подтвердили информацию о задержании, пишет РБК.

Как рассказали изданию сотрудники Минского тракторного завода, Ковалькову и Дылевского задержали на проходной предприятия, где они встретились с рабочими, и поместили в автозак. ОМОН объяснил задержание тем, что акция не санкционирована. Кроме членов Совета на акции никого не задержали. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минской милиции сообщает, что на Ковалькову и Дылевского заведены административные дела. По каким статьям заведены дела в ведомстве не уточнили.

Координационный совет предложила создать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов. В совет кроме Кобальтовой и Дылевского вошли, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова, Максим Знак и другие. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране, а Генпрокуратура республики 20 августа возбудила соответствующее уголовное дело.

Ранее по теме: В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное дело

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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