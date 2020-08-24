В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

Как рассказали изданию сотрудники Минского тракторного завода, Ковалькову и Дылевского задержали на проходной предприятия, где они встретились с рабочими, и поместили в автозак. ОМОН объяснил задержание тем, что акция не санкционирована. Кроме членов Совета на акции никого не задержали. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минской милиции сообщает, что на Ковалькову и Дылевского заведены административные дела. По каким статьям заведены дела в ведомстве не уточнили.