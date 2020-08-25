В Совбезе назвали США основным источником кибератак в мире

«Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 гг. – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий», – сказал Храмов. По его словам, доля России в мировой киберпреступности колеблется между 2 и 7%. Это следует из данных «ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности», отметил он, но названий их не привел.