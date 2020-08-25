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В Совбезе назвали США основным источником кибератак в мире

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До 75 % кибератак в мире совершается из США, заявил в интервью «Аргументам и фактам» заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.

«Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 гг. – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий», – сказал Храмов. По его словам, доля России в мировой киберпреступности колеблется между 2 и 7%. Это следует из данных «ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности», отметил он, но названий их не привел.

В конце июля Евросоюз ввел санкции в отношении двух китайских и четырех российских граждан, причастных к кибератакам, нанесшим «значительный ущерб» и представлявшим угрозу для ЕС.

В феврале Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе планируют обсудить новые санкции в отношении России и Китая в связи с хакерскими атаками. Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.

Ранее по теме: ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных