ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

В феврале Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе планируют обсудить новые санкции в отношении России и Китая в связи с хакерскими атаками. Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.