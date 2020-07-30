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ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Ведомости

Евросоюз ввел санкции в отношении двух китайских и четырех российских граждан, сообщается в официальном журнале ЕС. В документе отмечается, что кибератаки имели значительный эффект и представляли угрозу странам Евросоюза.

Среди россиян указаны следующие лица — Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Причиной ограничительных мер называется участие указанных лиц в кибератаках или их причастность к попытке кибератак.

Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении юридических лиц и ведомств из России, Китая и КНДР. Ограничительные меры, в частности, коснулись Главного центра специальных технологий главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против России и Китая из-за кибератак

В феврале Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе планируют обсудить новые санкции в отношении России и Китая в связи с хакерскими атаками. Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных