ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Евросоюз ввел санкции в отношении двух китайских и четырех российских граждан, сообщается в официальном журнале ЕС. В документе отмечается, что кибератаки имели значительный эффект и представляли угрозу странам Евросоюза.
Среди россиян указаны следующие лица — Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Причиной ограничительных мер называется участие указанных лиц в кибератаках или их причастность к попытке кибератак.
Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении юридических лиц и ведомств из России, Китая и КНДР. Ограничительные меры, в частности, коснулись Главного центра специальных технологий главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).
В феврале Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе планируют обсудить новые санкции в отношении России и Китая в связи с хакерскими атаками. Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.