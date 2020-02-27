Bloomberg: ЕС может ввести санкции против России и Китая из-за кибератак

Решение о введении санкций должно быть единогласным среди 27 членов Евросоюза, и это часто парализует внешнеполитические решения блока, напоминает Bloomberg. Однако один из осведомленных дипломатов сообщил изданию, что в ЕС есть консенсус о том, что нет смысла иметь инструмент в виде «киберсанкций» и не использовать его.