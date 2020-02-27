Bloomberg: ЕС может ввести санкции против России и Китая из-за кибератак
В Евросоюзе планируют обсудить новые санкции в отношении России и Китая в связи с хакерскими атаками, пишет Bloomberg со ссылкой на пять неназванных дипломатов. По их словам, обсуждение новых ограничительных мер может начаться уже на этой неделе и занять около двух месяцев.
Санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы, отмечает Bloomberg. Эти меры также позволят успокоить Соединенные Штаты по поводу мягкости Евросоюза в отношении Китая после того, как блок отказался под давлением Вашингтона запрещать Huawei Technologies участвовать в строительстве телекоммуникационных сетей следующего поколения, несмотря на обвинения китайской компании в шпионаже.
Решение о введении санкций должно быть единогласным среди 27 членов Евросоюза, и это часто парализует внешнеполитические решения блока, напоминает Bloomberg. Однако один из осведомленных дипломатов сообщил изданию, что в ЕС есть консенсус о том, что нет смысла иметь инструмент в виде «киберсанкций» и не использовать его.
Многие члены Европейского союза опасаются ставить под угрозу отношения с Китаем, вторым по величине торговым партнером блока и крупным иностранным инвестором в некоторых странах, пишет Bloomberg. Другие страны стремятся к постепенной нормализации отношений с Россией, на которую ЕС полагается в поставках энергоносителей.
13 февраля правительство США и ФБР обвинили телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэна Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны. Китайская компания входит в число фирм, которым запрещено работать в США, а президент Дональд Трамп призывает союзные страны не прибегать к решениям компании. 28 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на предупреждения Трампа, допустил Huawei к строительству инфраструктуры 5G в стране.