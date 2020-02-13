Правительство США предъявило обвинения Huawei в промышленном шпионаже

Для того, чтобы получить доступ к коммерческой тайне, сотрудники Huawei прибегали к различным тактикам – от получения сведений через завербованных научных сотрудников до физического доступа к разработкам, утверждает министерство юстиции. Согласно иску, в 2012 или 2013 гг. представители компании использовали соглашения о неразглашении, чтобы проникнуть в лабораторию робототехнической компании, после чего сфотографировали находящиеся там манипуляторы и отправили фотографии в Huawei. В 2004 г., в ночь перед проведением выставки технологий, сотрудник Huawei с бейджем компании «Weihua» проник в павильон конкурента, снял кожух с устройства компании-конкурента и сфотографировал внутренние компоненты. Подобным образом, по утверждению истца, Huawei заполучила чужие наработки в области антенн, сетевого оборудования и систем контроля качества.