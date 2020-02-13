Правительство США предъявило обвинения Huawei в промышленном шпионаже
Правительство США и ФБР обвиняют телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны, сообщает министерство юстиции США. Компании и ее дочерним организациям вменяется получение сведений у шести неназванных американских компаний, а их сотрудникам – дача ложных показаний по поводу отношений между Huawei и подразделениями, работающими с компаниями в Иране и КНДР.
Для того, чтобы получить доступ к коммерческой тайне, сотрудники Huawei прибегали к различным тактикам – от получения сведений через завербованных научных сотрудников до физического доступа к разработкам, утверждает министерство юстиции. Согласно иску, в 2012 или 2013 гг. представители компании использовали соглашения о неразглашении, чтобы проникнуть в лабораторию робототехнической компании, после чего сфотографировали находящиеся там манипуляторы и отправили фотографии в Huawei. В 2004 г., в ночь перед проведением выставки технологий, сотрудник Huawei с бейджем компании «Weihua» проник в павильон конкурента, снял кожух с устройства компании-конкурента и сфотографировал внутренние компоненты. Подобным образом, по утверждению истца, Huawei заполучила чужие наработки в области антенн, сетевого оборудования и систем контроля качества.
ФБР также заявила о доказательствах ведения бизнеса со странами, находящимися под санкциями США. Во внутренней переписке Huawei скрывала их за кодами: например, код «А2» обозначал Иран, а код «А4» — КНДР. Huawei работала в этих странах через подразделение Skycom, при этом сотрудники Huawei отрицали связь двух компаний.
Китайская компания Huawei входит в число фирм, которым запрещено работать в США. Президент Дональд Трамп призывает союзные страны не прибегать к решениям компании. 28 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на предупреждения Трампа, допустил Huawei к строительству инфраструктуры 5G в стране.