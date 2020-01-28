Великобритания ограничит работу Huawei над инфраструктурой 5G
Правительство Великобритании допустило китайскую компанию Huawei к развертыванию сетей 5G в стране, но ввело ограничения для нее, сообщает Reuters. Компании будет запрещено работать над основополагающими объектами сетей 5G, а ее оборудование будет запрещено к использованию на военных объектах, атомных электростанциях и сейсмологических комплексах. Помимо этого, доля Huawei на рынках 5G и оптоволоконной связи Великобритании будет ограничена 35%.
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона идет в противовес позиции президента США Дональда Трампа. Службы безопасности США и Великобритании обмениваются секретными данными в рамках альянса «Пять глаз». Считая Huawei инструментом спецслужб Китая, Трамп призывал страны альянса запретить китайской компании доступ к сетям 5G. The New York Times отмечает, что президент США пригрозил прекратить обмен разведданными со странами, сотрудничающими с Huawei.
Накануне сотрудники Совета национальной безопасности Великобритании выразили свои опасения в частной встрече с Джонсоном, сообщает The Guardian. После встречи премьер объявил, что решение по Huawei не подорвет способность Британии сотрудничать с разведками стран мира.