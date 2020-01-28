Великобритания ограничит работу Huawei над инфраструктурой 5G

Правительство Великобритании допустило китайскую компанию Huawei к развертыванию сетей 5G в стране, но ввело ограничения для нее, сообщает Reuters. Компании будет запрещено работать над основополагающими объектами сетей 5G, а ее оборудование будет запрещено к использованию на военных объектах, атомных электростанциях и сейсмологических комплексах. Помимо этого, доля Huawei на рынках 5G и оптоволоконной связи Великобритании будет ограничена 35%.