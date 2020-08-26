Тихановская заявила о недопустимости влияния других стран на белорусов
Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших там 9 августа выборах Светлана Тихановская считает, что другие страны мира не должны влиять на решения белорусов. Об этом она заявила в интервью Fox News.
«Мы не Россия, мы Белоруссия, и наши люди хотят жить в демократической стране. Все зависит только от них. Это наша воля. Я думаю, что ни одна страна не должна влиять на решения наших людей», — сказала Тихановская.
Нынешний президент страны Александр Лукашенко может делать что угодно, чтобы удержать власть, но он не сможет изменить волю народа, заявила Тихановская. Она подчеркнула, что белорусы больше не доверяют действующему лидеру государства, не забудут и не простят жестокость, которую он применил к обычным людям. Кроме того, Тихановская призналась, что ежедневно переступает через свой страх.
Ранее, 25 августа, выступая в Европарламенте, Тихановская заявила, что выборы президента Белорусии были фальсифицированы и прошли со множеством нарушений. Также она сказала, что все страны мира должны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.