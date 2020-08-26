Тихановская заявила о недопустимости влияния других стран на белорусов

Нынешний президент страны Александр Лукашенко может делать что угодно, чтобы удержать власть, но он не сможет изменить волю народа, заявила Тихановская. Она подчеркнула, что белорусы больше не доверяют действующему лидеру государства, не забудут и не простят жестокость, которую он применил к обычным людям. Кроме того, Тихановская призналась, что ежедневно переступает через свой страх.