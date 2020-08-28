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МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

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Украина приостановила контакты с Белоруссией и возобновит их, когда это не будет нести моральных, политических и репутационных потерь, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации», — сказал он, пояснив, что контакт между странами будет возобновлен, когда это не будет угрожать Украине с политической, моральной или репутационной стороны. Также Кулеба подчеркнул, что контактов между президентами Украины и Белоруссии Дмитрием Зеленским и Александром Лукашенко сейчас нет и не планируется.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не станет вмешиваться в ситуацию, происходящую в Белоруссии, объяснив, что это внутренние дела республики. Он также выразил мнение, что на месте Лукашенко организовал бы новые президентские выборы с участием международных наблюдателей. В Минске в ответ на это главе Украины посоветовали решать проблемы внутри своей страны.

Ранее по теме: Зеленский выступил против украинского сценария в Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу в них, по официальным данным ЦИК, одержал занимающий пост главы государства с 1994 г. Александр Лукашенко: он набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов.

После выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые не прекратились до сих пор. Страны Европейского союза не признали результаты прошедших в республике выборов и объявили, что собираются ввести санкции против некоторых лиц Белоруссии, причастных к фальсификации голосования и последовавшему за этим насилия. Вчера, 27 августа, такие санкции первой из стран утвердила Эстония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных