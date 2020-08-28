МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

«У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации», — сказал он, пояснив, что контакт между странами будет возобновлен, когда это не будет угрожать Украине с политической, моральной или репутационной стороны. Также Кулеба подчеркнул, что контактов между президентами Украины и Белоруссии Дмитрием Зеленским и Александром Лукашенко сейчас нет и не планируется.