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Зеленский выступил против украинского сценария в Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против того, чтобы события в Белоруссии разворачивались по украинскому сценарию, о чем он рассказал в интервью Euronews.

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития», — сказал Зеленский.

Украинский президент также высказался за то, чтобы власти и протестующие в Белоруссии наладили диалог, избежав насилия. Зеленский отметил, что Киев не будет вмешиваться в ситуацию вокруг белорусских выборов. «Это их внутренние дела», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что на месте президента Белоруссии Александра Лукашенко он бы организовал новые президентские выборы с участием международных наблюдателей. Ранее Зеленский уже выступал с аналогичной инициативой, в ответ на это в Минске ему посоветовали заниматься решением проблем внутри Украины.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: В Минске прокомментировали слова Зеленского о повторных выборах в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных