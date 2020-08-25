Зеленский выступил против украинского сценария в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против того, чтобы события в Белоруссии разворачивались по украинскому сценарию, о чем он рассказал в интервью Euronews.
«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития», — сказал Зеленский.
Украинский президент также высказался за то, чтобы власти и протестующие в Белоруссии наладили диалог, избежав насилия. Зеленский отметил, что Киев не будет вмешиваться в ситуацию вокруг белорусских выборов. «Это их внутренние дела», — сказал он.
При этом Зеленский добавил, что на месте президента Белоруссии Александра Лукашенко он бы организовал новые президентские выборы с участием международных наблюдателей. Ранее Зеленский уже выступал с аналогичной инициативой, в ответ на это в Минске ему посоветовали заниматься решением проблем внутри Украины.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста.