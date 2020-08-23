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В Минске прокомментировали слова Зеленского о повторных выборах в Белоруссии

Ведомости

Киеву следует заниматься «вопросами поважнее», а не раздавать советы соседям, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в комментарии «БелТА».

Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко провел бы новые выборы.

«По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», ‒ сказал он.

По словам представителя МИДа республики, Белоруссия «хочет ощутить какую-то поддержку» от братского народа, а не слушать «заезженные со всех сторон советы», в которых страна не нуждается.

«Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности», ‒ добавил Глаз.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.

Ранее по теме: Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных