В Минске прокомментировали слова Зеленского о повторных выборах в Белоруссии
Киеву следует заниматься «вопросами поважнее», а не раздавать советы соседям, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в комментарии «БелТА».
Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко провел бы новые выборы.
«По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», ‒ сказал он.
По словам представителя МИДа республики, Белоруссия «хочет ощутить какую-то поддержку» от братского народа, а не слушать «заезженные со всех сторон советы», в которых страна не нуждается.
«Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности», ‒ добавил Глаз.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.