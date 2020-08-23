В Минске прокомментировали слова Зеленского о повторных выборах в Белоруссии

«Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности», ‒ добавил Глаз.