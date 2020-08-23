Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Euronews, что на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко провел бы повторные выборы.
«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я ‒ уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц ‒ новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен», ‒ рассказал он.
По словам Зеленского, при любом исходе новых выборов «все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.