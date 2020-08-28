Трамп официально стал кандидатом в президенты на второй срок
Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США. 28 августа Республиканская партия утвердила его кандидатуру на предстоящих президентских выборах.
«Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года. Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США»,— сказал Трамп на съезде республиканцев.
Соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент США Джо Байден. 19 августа демократическая партия США официально утвердила его кандидатом в президенты США. Выборы пройдут 3 ноября.