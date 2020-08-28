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Трамп официально стал кандидатом в президенты на второй срок

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Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США. 28 августа Республиканская партия утвердила его кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

«Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года. Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США»,— сказал Трамп на съезде республиканцев.

Соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент США Джо Байден. 19 августа демократическая партия США официально утвердила его кандидатом в президенты США. Выборы пройдут 3 ноября.

Ранее по теме: Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных