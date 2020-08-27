Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателейЕго экономические успехи перечеркнула пандемия
Национальный съезд республиканской партии США, проходивший в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, официально выдвинул 24 августа Дональда Трампа кандидатом в президенты на второй срок. Как сообщает The New York Times (NYT), съезд республиканцев формально проходил и в Белом доме, откуда в нем принял участие Трамп. Из-за этого ряд политиков и деятелей образования обвинили республиканцев в нарушении акта Хэтча. Согласно этому закону представителям исполнительной власти запрещено использовать свои служебные возможности для ведения избирательной кампании. В Белом доме все обвинения в нарушении акта отвергают.
На съезде выступали видные политики-республиканцы, представители штатов, а также члены семьи Трампа. Многие из ораторов подчеркивали достижения президента. Так, госсекретарь Майкл Помпео, выступавший по видеосвязи из Израиля, заявил, что только благодаря Трампу удалось нанести решающий удар по ИГИЛ (организация запрещена на территории России). Как и на съезде демократов, простые американцы также получили возможность произнести речь. По данным NYT, выступавшие фермер и рыбак превозносили экономическую политику Трампа, благодаря которой они имеют средства к существованию. Трампа поддержали и противники абортов, так как он ограничил возможности прерывать беременность.