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Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

Его экономические успехи перечеркнула пандемия
Глеб Мишутин
Дональд Трамп пытается примириться с небелым населением Америки /Reuters

Национальный съезд республиканской партии США, проходивший в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, официально выдвинул 24 августа Дональда Трампа кандидатом в президенты на второй срок. Как сообщает The New York Times (NYT), съезд республиканцев формально проходил и в Белом доме, откуда в нем принял участие Трамп. Из-за этого ряд политиков и деятелей образования обвинили республиканцев в нарушении акта Хэтча. Согласно этому закону представителям исполнительной власти запрещено использовать свои служебные возможности для ведения избирательной кампании. В Белом доме все обвинения в нарушении акта отвергают.

На съезде выступали видные политики-республиканцы, представители штатов, а также члены семьи Трампа. Многие из ораторов подчеркивали достижения президента. Так, госсекретарь Майкл Помпео, выступавший по видеосвязи из Израиля, заявил, что только благодаря Трампу удалось нанести решающий удар по ИГИЛ (организация запрещена на территории России). Как и на съезде демократов, простые американцы также получили возможность произнести речь. По данным NYT, выступавшие фермер и рыбак превозносили экономическую политику Трампа, благодаря которой они имеют средства к существованию. Трампа поддержали и противники абортов, так как он ограничил возможности прерывать беременность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных