Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

На съезде выступали видные политики-республиканцы, представители штатов, а также члены семьи Трампа. Многие из ораторов подчеркивали достижения президента. Так, госсекретарь Майкл Помпео, выступавший по видеосвязи из Израиля, заявил, что только благодаря Трампу удалось нанести решающий удар по ИГИЛ (организация запрещена на территории России). Как и на съезде демократов, простые американцы также получили возможность произнести речь. По данным NYT, выступавшие фермер и рыбак превозносили экономическую политику Трампа, благодаря которой они имеют средства к существованию. Трампа поддержали и противники абортов, так как он ограничил возможности прерывать беременность.