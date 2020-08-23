Кандидату от демократов в президенты США Джо Байдену удалось сплотить партию

Политический аналитик телеканала CNN Гарри Энтен полагает, что можно надеяться на рост популярности Байдена. Это объясняется в том числе и тем, что кандидату от демократов удалось привлечь на свою сторону больше молодых американцев, чем в прошлые месяцы. Молодежь в США, отмечает Энтен, придерживается левых взглядов и поначалу поддерживала Сандерса. Теперь позиции Байдена немного укрепились, однако ахиллесовой пятой демократов на этих выборах станет «отсутствие энтузиазма голосовать» у их электората. При этом молодежь, как замечает Энтен, голосует за Байдена не из-за того, что сильно поддерживает демократов, а из-за нелюбви к Трампу. Несмотря на положительные изменения, съезд не решил проблему молодых избирателей окончательно, считает он.