Кандидату от демократов в президенты США Джо Байдену удалось сплотить партию

Кандидату от демократов в президенты США Джо Байдену удалось сплотить партиюОсновой объединения стала ненависть к Дональду Трампу
Национальный съезд демократической партии США, проходивший с 17 по 20 августа в Милуоки, штат Висконсин, в онлайн-режиме утвердил Джо Байдена кандидатом в президенты, а сенатора Камалу Харрис – кандидатом в вице-президенты. В случае победы Байдена она станет первой в истории США чернокожей женщиной, занявшей столь высокий пост. Также на съезде была принята платформа демократической партии.
Помимо видных демократов – соперника Джо Байдена на предварительных выборах (праймериз) сенатора Берни Сандерса, экс-президента США Барака Обамы и его жены Мишель, медиамагната Майкла Блумберга – на съезде выступали и рядовые американцы, в том числе братья погибшего Джорджа Флойда. Смерть последнего от действий полиции 25 мая вызвала бурные расовые протесты в США, которые привели к массовым беспорядкам в ряде штатов.
Основным событием съезда стало предвыборное выступление Байдена. По его словам, Америка пережила «худшую пандемию более чем за 100 лет и худший экономический кризис со времен Великой депрессии». Другими вызовами, которые предстали перед США, Байден назвал расовые проблемы и изменение климата.
Большая часть речи Байдена была отведена под критику действующего президента Дональда Трампа. «Давайте судить президента по фактам. 5 млн американцев заразились COVID-19, более 170 000 умерли. Более 50 млн человек столкнулись с проблемой безработицы. У президента до сих пор нет плана, но он есть у меня», – заявил Байден. В случае своей победы на выборах, отметил Байден, он как американский лидер будет поддерживать своих союзников и доходчиво объяснит всему миру, что время диктаторов прошло. «Под руководством президента Байдена Америка не будет сквозь пальцы смотреть на награды, которые Россия выставляет за головы американских солдат. Америка не потерпит оскорбления священной демократической процедуры – голосования», – заявил кандидат от демократов.
Первый раз Байден пытался выдвинуться в президенты еще в 1988 г., но потерпел поражение. На выборах 2008 г. его фигуру заслонили Хиллари Клинтон и Барак Обама, в начале гонки 2020 г. Байден поначалу уступал Сандерсу, известному своими левыми взглядами. Как замечает научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин, борьба Сандерса и Байдена привела к расколу в партии и только угроза переизбрания Трампа сплотила демократов – Сандерс поддержал Байдена. При этом идеологический раскол партии между центристами и левыми не исчез окончательно.
О расколе в демократической партии 21 августа во время пресс-конференции в ТАСС говорил и директор Института США и Канады РАН Владимир Гарбузов, который назвал кампанию Сандерса «социалистической революцией» низов партии. «Эта революция закончилась договоренностью между бюрократией и Сандерсом, его электоратом, и съезд это показал. Демократическая партия сумела обуздать леворадикальный сдвиг», – считает он. По его мнению, миссия демократов сейчас – это победа над Трампом во что бы то ни стало.
Платформа демократической партии, по мнению академика Александра Дынкина, высказанному на этой пресс-конференции, является «программой всего хорошего против всего плохого». По его словам, на съезде говорили о справедливом налогообложении, о создании новых рабочих мест, но центральной идеей демократов стало реформирование здравоохранения, над которым работал еще президент Обама. Он полагает, что Харрис – восходящая звезда демократической партии, которая вполне может претендовать на первый пост в государстве в связи с почтенным возрастом Байдена.
Эксперт Института США и Канады РАН Павел Шариков отметил, что избрание Харрис на пост вице-президента вполне соответствует политике демократов – поддержка женщин в построении политической карьеры и помощь меньшинствам. По его словам, Харрис сыграет на контрасте с Трампом и привлечет голоса женщин.
Политический аналитик телеканала CNN Гарри Энтен полагает, что можно надеяться на рост популярности Байдена. Это объясняется в том числе и тем, что кандидату от демократов удалось привлечь на свою сторону больше молодых американцев, чем в прошлые месяцы. Молодежь в США, отмечает Энтен, придерживается левых взглядов и поначалу поддерживала Сандерса. Теперь позиции Байдена немного укрепились, однако ахиллесовой пятой демократов на этих выборах станет «отсутствие энтузиазма голосовать» у их электората. При этом молодежь, как замечает Энтен, голосует за Байдена не из-за того, что сильно поддерживает демократов, а из-за нелюбви к Трампу. Несмотря на положительные изменения, съезд не решил проблему молодых избирателей окончательно, считает он.