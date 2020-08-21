Байден согласился баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от демократической партии, пишет Bloomberg. Байден заявил, что на посту президента будет служить «одинаково усердно» всем американцам – как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает.
«Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», – цитирует Байдена USA Today. «Я буду союзником света, а не тьмы», – пообещал он.
19 августа демократическая партия США утвердила Джо Байдена кандидатом в президенты США. Решение о выдвижении Байдена кандидатом в президенты было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). В ходе виртуального голосования Байден получил более 3550 голосов, а его основной соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ранее снял свою кандидатуру, – свыше 1150.