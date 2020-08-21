Байден согласился баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от демократической партии, пишет Bloomberg. Байден заявил, что на посту президента будет служить «одинаково усердно» всем американцам – как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает.