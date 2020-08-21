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Байден согласился баллотироваться в президенты США

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Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от демократической партии, пишет Bloomberg. Байден заявил, что на посту президента будет служить «одинаково усердно» всем американцам – как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает.

«Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», – цитирует Байдена USA Today. «Я буду союзником света, а не тьмы», – пообещал он.

19 августа демократическая партия США утвердила Джо Байдена кандидатом в президенты США. Решение о выдвижении Байдена кандидатом в президенты было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). В ходе виртуального голосования Байден получил более 3550 голосов, а его основной соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ранее снял свою кандидатуру, – свыше 1150.

Ранее по теме: Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных