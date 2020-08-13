Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис

Как сообщает BBC, решение Байдена – третий в истории США случай, когда основная партия выдвигает женщину на пост вице-президента. Ранее сама Харрис выдвигалась на пост президента от Демократической партии, но показала слабый результат на праймериз. При этом, как пишет Washington Post, Байден, выбирая себе вице-президента, находился под большим давлением – темнокожие активисты, законодатели и общественные деятели требовали, чтобы этот пост заняла именно темнокожая женщина. Кандидаты на эту должность прошли сложный многоступенчатый отбор, в ходе которого выделилась Харрис. Мать Харрис происходит из Индии, а отец – с Ямайки. Ранее Харрис была генеральным прокурором штата Калифорния. По данным Washington Post, беседовавшие с Харрис функционеры Демократической партии отметили как ее желание одержать вверх над Дональдом Трампом, так и глубокое понимание проблем, с которыми столкнулась Америка. При этом для самого Байдена личность Харрис имеет не только политическое значение – в свое время, как замечает Fox News, она работала вместе с покойным сыном кандидата Бо Байденом, занимавшим пост генерального прокурора штата Делавэр.