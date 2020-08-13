Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис

Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу ХаррисОна поможет привлечь кандидату от демократов меньшинства и женщин
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден определился с кандидатурой на пост вице-президента страны. Впервые в истории Соединенных Штатов им станет темнокожая женщина – сенатор от Калифорнии Камала Харрис. «Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за «маленького человека» и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах», – сообщил Байден на своей странице в Twitter.
Как сообщает BBC, решение Байдена – третий в истории США случай, когда основная партия выдвигает женщину на пост вице-президента. Ранее сама Харрис выдвигалась на пост президента от Демократической партии, но показала слабый результат на праймериз. При этом, как пишет Washington Post, Байден, выбирая себе вице-президента, находился под большим давлением – темнокожие активисты, законодатели и общественные деятели требовали, чтобы этот пост заняла именно темнокожая женщина. Кандидаты на эту должность прошли сложный многоступенчатый отбор, в ходе которого выделилась Харрис. Мать Харрис происходит из Индии, а отец – с Ямайки. Ранее Харрис была генеральным прокурором штата Калифорния. По данным Washington Post, беседовавшие с Харрис функционеры Демократической партии отметили как ее желание одержать вверх над Дональдом Трампом, так и глубокое понимание проблем, с которыми столкнулась Америка. При этом для самого Байдена личность Харрис имеет не только политическое значение – в свое время, как замечает Fox News, она работала вместе с покойным сыном кандидата Бо Байденом, занимавшим пост генерального прокурора штата Делавэр.
По словам Мэйв Рестон, политического репортера телеканала CNN, назначение Харрис вице-президентом – это один из политических шагов Джо Байдена, направленных на перестройку структур власти Демократической партии. Рестон отмечает, что выбор Байдена в пользу Харрис окажет положительное влияние на белых и цветных женщин – движущую силу демократов. С назначением Харрис они почувствуют, что теперь представлены в политической жизни США, чего не ощущали четыре года президентства Трампа.
Трамп охарактеризовал ее как «приверженца высоких налогов, желающую урезать финансирование армии» и «самого либерального» члена сената США. По словам Рестон, советница Трампа Катрина Пирсон также раскритиковала назначение Харрис, обвинив ее в приверженности леворадикальным идеям. Также, как сообщает Fox News, Трампа удивило назначение Харрис, так как та в свое время «вела себя неуважительно» по отношению к Байдену.
Колумнист Fox News Бен Шапиро весьма скептически оценивает выбор Байдена. По его словам, ментальное здоровье политика значительно ухудшается, поэтому в качестве вице-президента Байдену нужен «мейнстримный» политик, не представляющий угрозы для него. Однако выбрать себе такого кандидата демократ не смог. По мнению Шапиро, Байден сам загнал себя в ловушку, объявив, что хочет видеть вице-президентом женщину. После такого заявления от него потребовали сделать вице-президентом темнокожую женщину, что существенно ограничило выбор. В итоге Байдену пришлось выбирать между «плохим и худшим», и он выбрал Харрис, «политика-радикала». К тому же Харрис, по словам колумниста Fox News, не пользуется популярностью у чернокожих американцев.
По мнению политолога Израэла Маркеса II, назначение Харрис на пост вице-президента обусловлено пользой, которую она может принести Байдену и демократам. Она достаточно молода, чтобы развеять сомнения, которые вызывает преклонный возраст Байдена, ее афроамериканское происхождение привлечет целевую аудиторию демократов. При этом она – одна из самых прогрессивных сенаторов, но не радикал, поэтому назначение одновременно успокоит левое крыло Демократической партии и не отпугнет более умеренных ее членов. «Тот факт, что она работала прокурором, не позволит Трампу и далее так легко критиковать демократов за «попустительское отношение к преступникам», – подчеркивает политолог. Маркес II также замечает, что знакомство Харрис с сыном Байдена, несомненно, сыграло свою роль. Но Джо Байден более всего заинтересован в вице-президенте, который будет работать рука об руку с ним, так что выбор Харрис, с которой его что-то связывает, неудивителен. «За исключением дебатов, на публике они всегда поддерживали друг друга», – отмечает политолог.-