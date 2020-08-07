Разрыв в пользу Джо Байдена в предвыборной гонке в США немного сократился

Иначе обстоят дела со сторонниками Трампа. «Трампа поддерживает в основном белое население Юга, не проживающее в городах и не имеющее высшего образования. И в целом пока эта динамика не изменилась», – сказал Маркес. Наибольшее значение для кандидатов на этих выборах будет иметь население пригородов – именно его выбор во многом определит, кто займет Белый дом на ближайшие четыре года. Политолог подчеркивает, что в целом по стране для американцев главную роль играют экономические показатели. Поэтому положение Трампа, и так чересчур осложненное пандемией коронавируса, будет зависеть от того, удастся ли его команде явить населению какие-либо успехи в экономической сфере.