Разрыв в пользу Джо Байдена в предвыборной гонке в США немного сократился

Разрыв в пользу Джо Байдена в предвыборной гонке в США немного сократилсяНо делать из этого выводы об укреплении позиций Дональда Трампа рано
За прошедшую неделю разрыв между рейтингами одобрения фактического кандидата в президенты от демократической партии США Джо Байдена и действующего президента, республиканца Дональда Трампа сократился. По опросу Rasmussen, опубликованному 5 августа, рейтинг Байдена составил 48%, а Трампа – 45%. Но большинство других опросов рисуют иную картину, менее радужную для Трампа. По данным портала RealClearPolitics (агрегатор рейтингов) на 5 августа, Байдена поддерживают 49,1% американцев, а Трампа – 42,7%. При этом рейтинг Байдена действительно немного понизился, в то время как поддержка Трампа незначительно выросла – 30 июля эти показатели составляли 49,9% и 41,6% соответственно.
Оба кандидата активно продолжают свои избирательные кампании. Как сообщает The Washington Post (WP), 6 августа Трамп прибыл в Огайо, где примет участие в сборах пожертвований и других мероприятиях, организованных Белым домом. WP пишет, что штат Огайо относится к так называемым battleground states, где ожидается активная конкуренция, т. е. не является типично продемократическим или прореспубликанским. Именно эти штаты могут определять исход президентской гонки. Помимо Огайо к battleground states относятся Пенсильвания, Висконсин, Флорида, Колорадо и ряд других штатов.
Байден старается привлечь на свою сторону как можно большее число голосов цветного населения США. Как пишет Associated Press, Байден запустил новый этап своей избирательной кампании, в котором призывает чернокожих американцев бороться с Трампом, как они боролись «с жестокими расистами прошлого поколения». WP также сообщает, что Байден планирует обратиться к лидерам латиноамериканцев – правда, не уточняет, к кому именно, – с тем чтобы завоевать и их голоса. Такая стратегия неудивительна – как заметил «Ведомостям» политолог Израэл Маркес II, цветное население страны всегда в большинстве своем поддерживало демократов. Помимо афро- и латиноамериканцев целевой аудиторией Байдена являются также жители больших городов и белые люди, получившие высшее образование.
«Раньше чем в конце года, возможно намного раньше [в США появится вакцина от COVID-19]. Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше [3 ноября – даты выборов президента], но примерно в это время».
Иначе обстоят дела со сторонниками Трампа. «Трампа поддерживает в основном белое население Юга, не проживающее в городах и не имеющее высшего образования. И в целом пока эта динамика не изменилась», – сказал Маркес. Наибольшее значение для кандидатов на этих выборах будет иметь население пригородов – именно его выбор во многом определит, кто займет Белый дом на ближайшие четыре года. Политолог подчеркивает, что в целом по стране для американцев главную роль играют экономические показатели. Поэтому положение Трампа, и так чересчур осложненное пандемией коронавируса, будет зависеть от того, удастся ли его команде явить населению какие-либо успехи в экономической сфере.
Журналист CNN из пула Белого дома Стивен Коллинсон утверждает, что Трамп своими действиями пытается дискредитировать сами выборы, причем это осознанная политика, превратившаяся в целую кампанию. Одним из таких действий стали нападки Трампа на голосование по почте, которое планировали провести из-за COVID-19. Президент раскритиковал такой вид голосования, заявив, что оно создает возможность для иностранного вмешательства в выборы. «Как президент Трамп нападал на все институты, пытавшиеся призвать его к ответу, в том числе на суды и прессу», – пишет Коллинсон. «Его готовность поступать так говорит о том, что он сделает все, что в его силах, для победы на выборах», – заключает Коллинсон.