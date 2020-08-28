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Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны

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Россия высылает норвежского дипломата после того, как Осло приняло решение о высылке российского из Норвегии из-за шпионского скандала, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», ‒ говорится в сообщении. В МИДе добавили, что дают норвежскому дипломату три дня, чтобы покинуть Россию, так как «именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику».

Фамилия дипломата в сообщении МИДа не указана. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на дипломатический источник, что высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России.

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Решение выслать российского дипломата власти Норвегии приняли 19 августа, после того как Служба безопасности полиции страны сообщила об аресте гражданина Норвегии, подозреваемого в передаче государственной тайны. Он якобы встречался с «российским разведчиком» в одном из ресторанов Осло, где и был задержан. Имя арестованного не называется, известно лишь, что ему 50 лет.

Суд арестовал мужчину на четыре недели по обвинению в разглашении гостайны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Позднее арестованный признал на суде, что получал деньги за переданную им информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных