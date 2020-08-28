Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны

«Посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», ‒ говорится в сообщении. В МИДе добавили, что дают норвежскому дипломату три дня, чтобы покинуть Россию, так как «именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику».