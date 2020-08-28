Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны
Россия высылает норвежского дипломата после того, как Осло приняло решение о высылке российского из Норвегии из-за шпионского скандала, сообщили в пресс-службе МИД России.
«Посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», ‒ говорится в сообщении. В МИДе добавили, что дают норвежскому дипломату три дня, чтобы покинуть Россию, так как «именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику».
Фамилия дипломата в сообщении МИДа не указана. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на дипломатический источник, что высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России.
Решение выслать российского дипломата власти Норвегии приняли 19 августа, после того как Служба безопасности полиции страны сообщила об аресте гражданина Норвегии, подозреваемого в передаче государственной тайны. Он якобы встречался с «российским разведчиком» в одном из ресторанов Осло, где и был задержан. Имя арестованного не называется, известно лишь, что ему 50 лет.
Суд арестовал мужчину на четыре недели по обвинению в разглашении гостайны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Позднее арестованный признал на суде, что получал деньги за переданную им информацию.