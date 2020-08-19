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Норвегия вышлет российского дипломата после шпионского скандала

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МИД Норвегии принял решение выслать российского дипломата, встречавшегося с задержанным по подозрению в шпионаже норвежским гражданином, сообщает NRK со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что министерство решило не публиковать имя депортированного человека, но заявляет, что он работал в торговом отделе посольства России.

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны норвежского гражданина. Он якобы встречался с «российским разведчиком» в одном из ресторанов Осло, где и был задержан. Имя арестованного не называется, известно лишь, что ему 50 лет. 

Суд арестовал мужчину на 4 недели. Он обвиняется в разглашении гостайны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Позднее арестованный признал на суде, что получал деньги за переданную им информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных