Норвегия вышлет российского дипломата после шпионского скандала

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны норвежского гражданина. Он якобы встречался с «российским разведчиком» в одном из ресторанов Осло, где и был задержан. Имя арестованного не называется, известно лишь, что ему 50 лет.