Норвегия вышлет российского дипломата после шпионского скандала
МИД Норвегии принял решение выслать российского дипломата, встречавшегося с задержанным по подозрению в шпионаже норвежским гражданином, сообщает NRK со ссылкой на МИД страны.
Отмечается, что министерство решило не публиковать имя депортированного человека, но заявляет, что он работал в торговом отделе посольства России.
Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны норвежского гражданина. Он якобы встречался с «российским разведчиком» в одном из ресторанов Осло, где и был задержан. Имя арестованного не называется, известно лишь, что ему 50 лет.
Суд арестовал мужчину на 4 недели. Он обвиняется в разглашении гостайны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Позднее арестованный признал на суде, что получал деньги за переданную им информацию.