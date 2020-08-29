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Британия, США и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить насилие против граждан

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Великобритания, США, Швейцария и страны Евросоюза требуют от властей Белоруссии прекратить насилие в отношении граждан республики, следует из совместного заявления дипломатических представительств этих стран, опубликованного на сайте британского правительства.

«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем белорусские власти прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан страны, а также немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам. Мы призываем белорусские власти соблюдать международные обязательства страны в области основных демократических прав и прав человека», — говорится в сообщении.

Дипломатические представительства также указали, что ожидают полного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений, поскольку только это может открыть путь к «мирному урегулированию кризиса на основе всеобъемлющего национального диалога».

Выступившие с заявлением страны заявили о солидарности с жертвами насилия, отметив, что участники протестных акций «демонстрирует решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных