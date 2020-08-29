Британия, США и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить насилие против граждан

«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем белорусские власти прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан страны, а также немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам. Мы призываем белорусские власти соблюдать международные обязательства страны в области основных демократических прав и прав человека», — говорится в сообщении.