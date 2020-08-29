Британия, США и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить насилие против граждан
Великобритания, США, Швейцария и страны Евросоюза требуют от властей Белоруссии прекратить насилие в отношении граждан республики, следует из совместного заявления дипломатических представительств этих стран, опубликованного на сайте британского правительства.
«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем белорусские власти прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан страны, а также немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам. Мы призываем белорусские власти соблюдать международные обязательства страны в области основных демократических прав и прав человека», — говорится в сообщении.
Дипломатические представительства также указали, что ожидают полного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений, поскольку только это может открыть путь к «мирному урегулированию кризиса на основе всеобъемлющего национального диалога».
Выступившие с заявлением страны заявили о солидарности с жертвами насилия, отметив, что участники протестных акций «демонстрирует решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.