Истребители НАТО сопроводили десять российских Ту-142 в дальней морской зоне
Истребители ВВС стран ‒ участниц НАТО сопровождали десять российских противолодочных самолетов Ту-142, выполнявших задачи в дальней морской зоне, сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
«Десять противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», ‒ говорится в сообщении.
По его словам, российские самолеты выполняли задачи в рамках учений «Океанский щит – 2020». Нарушений норм безопасности и международных правил использования воздушного пространства не было, добавил он.