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Истребители НАТО сопроводили десять российских Ту-142 в дальней морской зоне

Ведомости

Истребители ВВС стран ‒ участниц НАТО сопровождали десять российских противолодочных самолетов Ту-142, выполнявших задачи в дальней морской зоне, сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«Десять противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», ‒ говорится в сообщении.

По его словам, российские самолеты выполняли задачи в рамках учений «Океанский щит – 2020». Нарушений норм безопасности и международных правил использования воздушного пространства не было, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных