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Российский Су-27 перехватил самолет США над Черным морем

Ведомости

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России. По его данным, воздушная цель была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», – заявили в центре, отметив, что нарушения российской границы допущено не было.

В Национальном центре также добавили, что весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолета США от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Су-27 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Эксплуатируется с 1985 г. и является одним из основных самолетов ВВС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных