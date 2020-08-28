Российский Су-27 перехватил самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России. По его данным, воздушная цель была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами.