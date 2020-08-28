Российский Су-27 перехватил самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России. По его данным, воздушная цель была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами.
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», – заявили в центре, отметив, что нарушения российской границы допущено не было.
В Национальном центре также добавили, что весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолета США от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Су-27 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Эксплуатируется с 1985 г. и является одним из основных самолетов ВВС России.