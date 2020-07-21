Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения. Об этом сообщил генеральный директор уфимского дочернего завода Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Евгений Семивеличенко, пишет РБК.
По словам Семивеличенко, универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35 (поколения 4+ и 4++). Новый двигатель будет создаваться «с применением узлов предыдущих двигателей», добавил гендиректор «ОДК-УМПО». «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — сказал он. Сейчас на истребители ставится три разные двигателя: на Су-27 -АЛ-31Ф, на Су-30 — АЛ-31ФП, а на Су-35 -АЛ-41Ф1С.
Как объяснил РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, создание универсального двигателя позволит Минобороны сократить номенклатуру закупок и упростить техобслуживание и логистику. Производитель же, отметил эксперт, повысит серийность выпуска деталей и упростит испытания и сборку. По оценке Пантелеева, на создание двигателя потребуется до двух лет с учетом тестирования двигателя, оформления документов и контрактации новых изделий.
87% акций «ОДК — УМПО» принадлежит ОДК. Согласно отчету по МСФО в базе СПАРК, чистая прибыль предприятия по итогам 2018 г. составила 15,8 млрд рублей. «ОДК-УМПО» с 2011 г.является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации» в ОДК. На заводе работают более 23 000 человек. Основной производитель истребителей Су-27, Су-30 и Су-35 — Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) имени Гагарина в Хабаровском крае, здесь же истребители проходят глубокую модернизацию. КнААЗ входит в корпорацию «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию.