Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

По словам Семивеличенко, универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35 (поколения 4+ и 4++). Новый двигатель будет создаваться «с применением узлов предыдущих двигателей», добавил гендиректор «ОДК-УМПО». «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — сказал он. Сейчас на истребители ставится три разные двигателя: на Су-27 -АЛ-31Ф, на Су-30 — АЛ-31ФП, а на Су-35 -АЛ-41Ф1С.