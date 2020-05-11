Российскому оборонному комплексу нужны досрочные контракты

Российскому оборонному комплексу нужны досрочные контрактыИх возможность чиновники уже обсуждают с промышленностью
Досрочное заключение новых многолетних контрактов на поставку вооружений обсуждается заинтересованными ведомствами и компаниями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и может быть одобрено в качестве одной из мер поддержки оборонной промышленности, сообщили «Ведомостям» два менеджера предприятий ОПК и федеральный чиновник. Другой мерой может стать увеличение авансирования контрактов по гособоронзаказу до 80%. «Ведомости» направили запросы в Минобороны и представителю вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК в правительстве.
Ранее свои предложения о поддержке ОПК сформулировал в обращении к руководству страны близкий к госкорпорации «Ростех» Союз машиностроителей. Как сообщается в пресс-релизе союза от 4 мая, в список предложений вошло сохранение утвержденных объемов гособоронзаказа, временное снижение НДС до 10% на период до 2024 г., субсидирование создания запасов электронных компонент, финансовая помощь экспортерам военной продукции, а также повышение до 80% авансирования госконтрактов по гособоронзаказу. В конце апреля правительство уже разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам с 30 до 50%.