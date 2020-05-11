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Российскому оборонному комплексу нужны досрочные контракты

Их возможность чиновники уже обсуждают с промышленностью
Алексей Никольский
URA.Ru / ТАСС

Досрочное заключение новых многолетних контрактов на поставку вооружений обсуждается заинтересованными ведомствами и компаниями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и может быть одобрено в качестве одной из мер поддержки оборонной промышленности, сообщили «Ведомостям» два менеджера предприятий ОПК и федеральный чиновник. Другой мерой может стать увеличение авансирования контрактов по гособоронзаказу до 80%. «Ведомости» направили запросы в Минобороны и представителю вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК в правительстве.

Ранее свои предложения о поддержке ОПК сформулировал в обращении к руководству страны близкий к госкорпорации «Ростех» Союз машиностроителей. Как сообщается в пресс-релизе союза от 4 мая, в список предложений вошло сохранение утвержденных объемов гособоронзаказа, временное снижение НДС до 10% на период до 2024 г., субсидирование создания запасов электронных компонент, финансовая помощь экспортерам военной продукции, а также повышение до 80% авансирования госконтрактов по гособоронзаказу. В конце апреля правительство уже разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам с 30 до 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных