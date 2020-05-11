Российскому оборонному комплексу нужны досрочные контракты

Ранее свои предложения о поддержке ОПК сформулировал в обращении к руководству страны близкий к госкорпорации «Ростех» Союз машиностроителей. Как сообщается в пресс-релизе союза от 4 мая, в список предложений вошло сохранение утвержденных объемов гособоронзаказа, временное снижение НДС до 10% на период до 2024 г., субсидирование создания запасов электронных компонент, финансовая помощь экспортерам военной продукции, а также повышение до 80% авансирования госконтрактов по гособоронзаказу. В конце апреля правительство уже разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам с 30 до 50%.