Интервью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «Ведомостям». Главное

«Крупные торговые непродовольственные сети были вынуждены сжаться, сократить точки, чтобы сохранить бизнес и восстановиться после кризиса. Малая торговля не имела такого запаса прочности. Падение оборотов непродовольственной торговли, общественного питания и бытовых услуг на сегодняшний день составляет порядка 80%. Кстати, и в продуктовом ритейле более 60% несетевых продуктовых магазинов в марте – апреле потеряли около половины оборота, ведь интернет-торговля как канал продаж в этом сегменте подходит только для крупных компаний с известными брендами, а не для несетевой розницы. Крупные федеральные продуктовые сети пока демонстрируют продажи выше, чем в прошлом году (на 5–10%), региональные сети идут на уровне прошлого года. Сказать, сколько предприятий в этих сегментах смогут продолжить свою деятельность, сейчас сложно Но даже если все открыть прямо сейчас, возвращение к жизни пострадавших отраслей не будет мгновенным<...>.