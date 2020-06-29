Интервью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «Ведомостям». Главное

Интервью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «Ведомостям». ГлавноеО бюджетных инвестициях в лекарства и средства защиты против COVID-19, падении промпроизводства и поддержке пострадавших отраслей
Пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике, затормозила развитие отраслей и перспективных проектов, потребовала немалых средств из казны на борьбу с коронавирусной инфекцией. В интервью «Ведомостям»глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о мерах правительства и работе своего министерства в период пандемии.
О лекарствах против COVID-19 и средствах защиты
«Правительство выделило Минпромторгу 25 млрд руб., чтобы стимулировать рост выпуска продукции и разработку новых лекарств. Средства были полностью распределены в виде льготных займов от нашего Фонда развития промышленности (ФРП) еще в мае. В том числе 4 млрд руб. пошло на развитие отрасли средств индивидуальной защиты (СИЗ). Причем ФРП впервые в истории кредитовал не только развитие основных фондов, часть денег была выдана на закупку сырья. Это была комплексная командная работа, которая и дала быстрый результат. Мы совместно с российскими компаниями оперативно принимали решения, составляли понедельные планы выпуска лекарств, перераспределяли объемы производства, чтобы быстрее насытить рынок необходимыми препаратами<...>.
Мы начинали в марте со стоимости 55 руб. за одну маску в рознице. Но сейчас уже добились снижения стоимости на средства индивидуальной защиты. Сухой статистике люди не всегда верят, но если несколько дней понаблюдать за ценами на самых крупных интернет-площадках, таких как Ozon и Wildberries, то каждый сможет увидеть, что цена продолжает идти вниз практически каждый день – сейчас уже можно найти маски дешевле 10 руб. за штуку. Это, конечно, не означает, что такая привлекательная цена в каждом магазине, но в целом тренд именно такой<...>.
По последней информации Минздрава России, нормативная среднесуточная потребность в масках на территории Российской Федерации составляет почти 6 млн шт. В целом за период пандемии объем производства медицинских масок увеличился более чем в 10 раз и достигает уже 9 млн шт. с лишним в сутки, с учетом импорта все потребности закрываются. А в конце июля собственное производство превысит 10 млн шт. в сутки<...>
Теперь на повестке вопрос уже не о том, хватит ли [СИЗ], а о поиске каналов сбыта готовой продукции. Говоря откровенно, складские запасы СИЗ уже «жмут». Сейчас малому бизнесу, который самостоятельно вкладывается в производство средств защиты, стоит внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации. Что касается госинвестиций, то мы мощности <...> можем законсервировать, зато в любой биологический кризис у нас будет и производство, и запас. Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд руб. – около 300 млн масок, несколько миллионов костюмов».
О защите потребительского рынка
«Крупные торговые непродовольственные сети были вынуждены сжаться, сократить точки, чтобы сохранить бизнес и восстановиться после кризиса. Малая торговля не имела такого запаса прочности. Падение оборотов непродовольственной торговли, общественного питания и бытовых услуг на сегодняшний день составляет порядка 80%. Кстати, и в продуктовом ритейле более 60% несетевых продуктовых магазинов в марте – апреле потеряли около половины оборота, ведь интернет-торговля как канал продаж в этом сегменте подходит только для крупных компаний с известными брендами, а не для несетевой розницы. Крупные федеральные продуктовые сети пока демонстрируют продажи выше, чем в прошлом году (на 5–10%), региональные сети идут на уровне прошлого года. Сказать, сколько предприятий в этих сегментах смогут продолжить свою деятельность, сейчас сложно Но даже если все открыть прямо сейчас, возвращение к жизни пострадавших отраслей не будет мгновенным<...>.
Есть целый комплекс экстренных мер господдержки предприятий потребительского рынка. В частности, предлагается реализовать ряд налоговых мер, мер по поддержке рынка труда и доходов работников, мер по поддержке финансовой стабильности. В том числе обеспечить льготное рефинансирование и реструктурирование кредитов, ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию упомянутых секторов экономики.
Также мы направили в правительство предложения по расширению перечня пострадавших отраслей промышленности и включению в него оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, а также ряда обрабатывающих производств».
О поддержке автопрома
«Снижение [производства автомобилей] относительно 2019 г. составит как минимум 15%. Хочется на эту цифру ориентироваться. На основных европейских автомобильных рынках снижение на пиках в марте – апреле этого года составило 70–80%. Россия исключением не стала, в апреле падение было под 80%, в мае – 50%. Надеюсь, что нам удастся избежать [более глубокого падения производства]<...>.
D июне начала действовать обновленная программа льготного автокредитования, ее объем увеличен с 12 млрд до 17,5 млрд руб. Мы рассчитываем на сохранение спроса по льготному финансовому лизингу, на который дополнительно выделено 8 млрд руб. Также в этом году за счет средств резервного фонда правительства Минпромторг закупит более 2500 автомобилей скорой медицинской помощи стоимостью 10,2 млрд руб. для нужд субъектов Российской Федерации. Еще одна важная составляющая: федеральные органы исполнительной власти и госкомпании сместят на этот год закупки автотранспорта, запланированные на 2021–2022 гг. Всего будет закуплено 33 000 автомобилей на общую сумму не менее 70 млрд руб.
Во втором полугодии будет запущена и совершенно новая программа по поставке автомобилей в операционный лизинг, без приобретения в собственность. На нее выделено 2,5 млрд руб.»
Об испытаниях и сертификации нового самолета МС-21
«Реактивный двигатель ПД-14 [производства «ОДК – Пермские моторы», предназначенный для МС-21-300] уже имеет российский сертификат типа (подтверждает возможность безопасной эксплуатации модели авиатехники – самолета или двигателя, дает возможность коммерческих поставок. – «Ведомости»). Валидация сертификата в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) запланирована на конец 2022 г. В программе летных испытаний будут задействованы два самолета. Один из них сейчас строится на Иркутском авиационном заводе. Планер самолета собран, идет монтаж систем. Двигатели ПД-14 на завод поставлены. Передача на летные испытания запланирована на IV квартал. Кроме того, в испытаниях с двигателем ПД-14 будет задействован первый опытный самолет МС-21-300. После завершения его участия в основной сертификационной программе лайнера (проходит с американскими двигателями Pratt & Whitney. – «Ведомости») самолет будет ремоторизирован. Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 запланировано на II квартал 2022 г. <...>.
Во время пандемии доступ иностранным специалистам в Россию фактически закрыт. Затруднено было передвижение по стране и российских участников кооперации. Поэтому у нас сейчас получение российского сертификата типа ожидается около середины 2021 г. И годом позже – европейского. В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 г.»
О спаде и сроках восстановления промпроизводства
«По инерции нам удалось в I квартале даже показать рост в обрабатывающей промышленности – на 2,6%. Но уже в апреле и мае в полной мере сказалось влияние кризиса. Началось снижение в производстве строительных материалов и металлургии в связи с остановкой строек и падением мировых цен на металлы. Сократились поставки грузовых вагонов из-за сжатия грузопотока, сильно просели продажи и производство автомобилей. В результате в апреле падение в обработке составило 10%, но уже в мае снижение замедлилось до 7,2% к маю прошлого года.
Некоторые отрасли, в особенности задействованные в борьбе с коронавирусом, по очевидным причинам выросли в показателях. В том числе производство лекарственных средств и препаратов, медицинского оборудования, химической продукции различного типа, отдельных типов электроники и бытовой техники и др. Производство лекарственных средств в апреле по отношению к 2019 г. выросло на 115%, а в мае – на 124%.
Радиоэлектронная промышленность в апреле упала более чем на 25%, а в мае производство начало восстанавливаться, показав прирост (к апрелю) на уровне 18%. Сгладить негативный тренд помог дополнительный спрос на высокотехнологичное медицинское оборудование, ИВЛ, тепловизоры.
В представленном Минэкономразвития социально-экономическом прогнозе, в базовом варианте, в 2020 г. ожидается снижение промышленного производства примерно на 5,2%, обрабатывающей промышленности – на 2,8%. Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития. Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее – на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах. То, по какому сценарию пойдем, будет зависеть от общеэкономической ситуации – в частности, большое значение имеет восстановление потребительского спроса, а также дальнейшее поведение коронавируса и связанных с ним ограничительных мер. Если не произойдет второй волны, то, наоборот, возможны и более оптимистичные сценарии, но пока мы опираемся на прогноз Минэкономразвития.
По нашим оценкам, к физическим объемам производства 2019 г. мы вернемся в 2021 г.»
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