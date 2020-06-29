– Первый месяц, примерно со второй декады марта, я точно никуда не ездил, потому что мы дневали и ночевали в министерстве – было не до поездок, да и необходимости не было, потому что только шел процесс перестройки на новые рельсы. А почему затем много поездок? Две причины. Первое: в онлайн-формате невозможно осмотреть производство и внести коррективы. Надо сказать, почти на всех предприятиях, где я был, те или иные рекомендации или изменения в производственную логистику требовалось внести. И вторая причина: не мог лично не поблагодарить коллективы работников, которые так ответственно отнеслись к поставленным задачам по организации производства всей антиковидной номенклатуры.