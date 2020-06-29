«К прошлогодним объемам производства мы вернемся в 2021 году»Министр промышленности Денис Мантуров об инвестициях в борьбу с ковидом, поддержке автопрома и сертификации «магистрального самолета XXI века» – МС-21
Дефицит защитных масок и главного противомалярийного препарата, который используется для лечения COVID-19, преодолен, говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Масок выпускается и завозится столько, что складские запасы стали слишком большими, а вложения в такое производство – рисковыми. В интервью «Ведомостям» он также рассказал, как сильно упадет и когда восстановится промышленное производство, почему первые поставки самолета МС-21 в очередной раз отложат, и поделился своим видением работы торгпредств, которые критиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
– Первый месяц, примерно со второй декады марта, я точно никуда не ездил, потому что мы дневали и ночевали в министерстве – было не до поездок, да и необходимости не было, потому что только шел процесс перестройки на новые рельсы. А почему затем много поездок? Две причины. Первое: в онлайн-формате невозможно осмотреть производство и внести коррективы. Надо сказать, почти на всех предприятиях, где я был, те или иные рекомендации или изменения в производственную логистику требовалось внести. И вторая причина: не мог лично не поблагодарить коллективы работников, которые так ответственно отнеслись к поставленным задачам по организации производства всей антиковидной номенклатуры.
В Минпромторге мы все регулярно тестируемся, и за весь период в коллективе министерства, наверное, всего несколько случаев заболевших, для нас каждый – ЧП. И подразделения, где заболевали сотрудники, мы тут же полностью выводили на удаленку, обеспечивали карантин. Ну а разделенные потоки, контроль доступа, средства защиты в министерстве и командировках – это у нас с первого дня.
Незапланированные инвестиции
– Гидроксихлорохин в России практически не производился, но вопрос обеспечения им удалось решить, прежде всего, своими силами. Так, входящая в АФК «Система» компания «Биоком» нарастила его выпуск в 173 раза и в апреле – мае произвела 800 000 упаковок, в июне – еще 320 000 упаковок. Позже запустила его производство компания «Нанолек» – 130 000 упаковок в июне. Поэтому могу сказать, что текущие потребности нашей страны в гидроксихлорохине полностью закрыты. Если его потребуется больше – мы уже подстраховались и проработали организацию производства препарата на мощностях курганского завода «Синтез» (также принадлежит АФК «Система»). При полном перепрофилировании на производство гидроксихлорохина завод с июля 2020 г. сможет выпускать свыше 1 млн упаковок препарата в месяц. Все указанные производственные площадки внесены в регистрационное удостоверение, поэтому проблем с оперативным запуском производства дополнительных объемов не будет.
Что касается импорта, то он помог в отношении другого препарата – «Фармстандарт» договорился со швейцарской Hoffmann – La Roche и в мае импортировал больше лекарственного препарата тоцилизумаб, применяемого при ревматоидном артрите, чем за весь прошлый год.
– Правительство выделило Минпромторгу 25 млрд руб., чтобы стимулировать рост выпуска продукции и разработку новых лекарств. Эти средства были полностью распределены в виде льготных займов от нашего Фонда развития промышленности (ФРП) еще в мае. В том числе 4 млрд руб. пошло на развитие отрасли средств индивидуальной защиты. Причем ФРП впервые в истории кредитовал не только развитие основных фондов, часть денег была выдана на закупку сырья. Это была комплексная командная работа, которая и дала быстрый результат. Мы совместно с российскими компаниями оперативно принимали решения, составляли понедельные планы выпуска лекарств, перераспределяли объемы производства, чтобы быстрее насытить рынок необходимыми препаратами.
– Наиболее существенный рост был показан, конечно, по гидроксихлорохину, о нем я уже рассказал. В то же время компания «Фармсинтез» в январе – мае выпустила на 25% больше калидавира (аналог препарата калетра, изначальное показание для которого – ВИЧ), чем за весь прошлый год. Производство антибиотика линезолид в апреле вдвое превысило его производство в I квартале 2019 г.