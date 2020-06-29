Сертификация российского среднемагистрального лайнера МС-21 отложена на 2021 год

Лайнер МС-21-100 получит российский сертификат типа примерно в середине 2021 г., ожидает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». Ранее производитель МС-21 корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) планировала сертифицировать МС-21 в конце этого года.