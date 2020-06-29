Сертификация российского среднемагистрального лайнера МС-21 отложена на 2021 год

Сертификация российского среднемагистрального лайнера МС-21 отложена на 2021 годПоставки его авиакомпаниям могут начаться только в конце следующего года
Лайнер МС-21-100 получит российский сертификат типа примерно в середине 2021 г., ожидает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». Ранее производитель МС-21 корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) планировала сертифицировать МС-21 в конце этого года.
Сертификат типа – это основополагающий документ в гражданском авиастроении, он подтверждает возможность безопасной эксплуатации модели, без него невозможны поставки самолета авиакомпаниям. Российский сертификат выдает Росавиация. МС-21 – главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире реактивных пассажирских самолетов – среднемагистральных Boeing 737 и Airbus 320/321.
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