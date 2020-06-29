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Сертификация российского среднемагистрального лайнера МС-21 отложена на 2021 год

Поставки его авиакомпаниям могут начаться только в конце следующего года
Александр Воробьев
Департамент PR Корпорации «Иркут»

Лайнер МС-21-100 получит российский сертификат типа примерно в середине 2021 г., ожидает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». Ранее производитель МС-21 корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) планировала сертифицировать МС-21 в конце этого года.

Сертификат типа – это основополагающий документ в гражданском авиастроении, он подтверждает возможность безопасной эксплуатации модели, без него невозможны поставки самолета авиакомпаниям. Российский сертификат выдает Росавиация. МС-21 – главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире реактивных пассажирских самолетов – среднемагистральных Boeing 737 и Airbus 320/321.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных