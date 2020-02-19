Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Льготное автокредитование – основная мера господдержки российского автомобильного рынка, который в 2019 г. сократился после двух лет роста. По программам «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину в кредит впервые) и «Семейный автомобиль» (двое и более несовершеннолетних детей) государство компенсирует 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга. Эти деньги могут закончиться к концу марта, предупредил недавно «АвтоВАЗ» (главный участник программы) своих дилеров, рассказывали собеседники «Ведомостей». У всех расчеты разные, нужны дополнительные расчеты и источник финансирования, говорил позже министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его слова приводил ТАСС). Источник уже найден, свидетельствуют поправки: правительство предлагает перераспределить часть средств программ поддержки лизинга российского машиностроения, производства самоходных машин.