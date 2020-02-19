Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования
Чиновники готовы увеличить бюджет программы льготного автокредитования вдвое до 10 млрд руб. Одним из источников может стать программа единой лизинговой субсидии.
Программа льготного автокредитования в 2020 г. может увеличиться на 5 млрд руб., следует из правительственных поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 гг. Это подтвердил представитель Минпромторга. Таким образом, финансирование программы может удвоиться до 10 млрд руб.
Льготное автокредитование – основная мера господдержки российского автомобильного рынка, который в 2019 г. сократился после двух лет роста. По программам «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину в кредит впервые) и «Семейный автомобиль» (двое и более несовершеннолетних детей) государство компенсирует 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга. Эти деньги могут закончиться к концу марта, предупредил недавно «АвтоВАЗ» (главный участник программы) своих дилеров, рассказывали собеседники «Ведомостей». У всех расчеты разные, нужны дополнительные расчеты и источник финансирования, говорил позже министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его слова приводил ТАСС). Источник уже найден, свидетельствуют поправки: правительство предлагает перераспределить часть средств программ поддержки лизинга российского машиностроения, производства самоходных машин.