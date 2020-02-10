Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта. Об этом своим дилерам сообщил крупнейший в России автопроизводитель – «АвтоВАЗ», рассказали «Ведомостям» менеджеры двух дилерских компаний Lada. Представитель «АвтоВАЗа» не стал комментировать информацию.