Правительство поддержит спрос на автомобили

О продолжении господдержки спроса на автомобили правительство (на фото премьер Дмитрий Медведев) просили автопроизводители, ссылаясь на сокращение рынка Екатерина Штукина / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.

Выделенные в 2019 г. на эти программы из бюджета 10,4 млрд руб. уже закончились, сказал Мантуров. На продолжение программ планируется потратить почти столько же: 6 млрд руб. – на автокредитование и 4 млрд – на лизинг. Медведев пообещал дать соответствующее поручение. Часть средств (3 млрд руб.) предполагается взять из резервного фонда правительства. «И остаток в конце года – путем изменения в закон о бюджете», – добавил Медведев.

Программы предполагают преимущественно 10%-ные скидки, субсидируемые государством. Условие для льготного автокредитования – покупка физическими лицами первого автомобиля («Первый автомобиль») и машины для семьи с двумя и более детьми («Семейный автомобиль»). Участниками льготного автолизинга могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.

По данным Минпромторга, с помощью льготного автокредитования и автолизинга в 2019 г. было продано более 63 000 машин разных типов. Министерство ожидает, что продление программ поддержки позволит простимулировать покупку в текущем году еще более 75 000 единиц техники.

О продолжении господдержки спроса на автомобили правительство просили автопроизводители, ссылаясь на сокращение рынка. Если в 2017–2018 гг. он рос двузначными темпами, восстанавливаясь после двукратного падения в 2013–2016 гг., то по итогам пяти месяцев 2019-го продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 2,2%, гласят данные АЕБ. В мае падение усилилось и составило почти 7%. Сокращение рынка автопроизводители связывали с завершением программы поддержки спроса, снижением доходов населения, ростом цен на автомобили, в том числе из-за инфляции и увеличения ставки НДС, и проч.

Майские результаты заставили автопроизводителей и их дилеров изменить прогнозы на 2019 г. «АвтоВАЗ», например, в начале года рассчитывал, что рынок вырастет на 5% до 1,9 млн шт., а в июне ухудшил прогноз до 1,75 млн шт. (минус 3%). Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» в начале года прогнозировала рост на 3%, а в июне заявила, что рынок может сократиться на 10%. В 2012 г., рекордном для российского рынка, было продано 2,9 млн легковых машин и LCV.

Минпромторг, по словам его представителя, надеется, что продление мер господдержки спроса «в совокупности с развитием экспорта позволят обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей и рост производства по итогам 2019 г.».

«АвтоВАЗ», Renault, «Камаз» поддерживают решение правительства, говорят их представители. «Эти меры уже не первый год доказывают высокую эффективность и помогут укрепить динамику развития рынка в 2019 г.», – отметил представитель «АвтоВАЗа». В марте – мае 2019 г. на сделки с использованием программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» пришлось примерно 20% продаж Lada. С 1 марта 2019 г. «Renault Россия» совместно с «РН банком» продали 4574 автомобиля по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщил представитель Renault. Но пока неизвестно, как будут распределены эти средства между производителями автобусов и грузовиков в программе льготного лизинга, подчеркивает представитель «Камаза».

Сейчас Минпромторг ищет возможность запуска с 2020 г. еще одной программы поддержки спроса на автомобили – экологической, чтобы обновить парк техники, о чем ранее попросил «Соллерс» Вадима Швецова. По оценке министерства, для этого в 2020–2024 гг. понадобятся федеральные субсидии на общую сумму 25 млрд руб., рассказывали источники «Ведомостей». «Соллерс» предложил запустить эту программу в сегменте коммерческого транспорта. Позже другие автопроизводители посоветовали распространить ее на все сегменты, как это было в 2017 г. Тогда можно было получить скидку на новый автомобиль при использовании схемы trade-in или сдаче старого в утилизацию.

Но возобновлять эту программу Минпромторг не планирует. За три года с ее помощью было реализовано более 1,2 млн машин, при этом в 2015 г. доля автомобилей, реализованных на российском рынке со скидкой, предоставленной за сданные в утиль автомобили, составляла 40,7%, в 2016 г. этот показатель снизился до 22,1%, а в 2017-м составил менее 11%, рассказал представитель Минпромторга. «Данная мера выполнила ключевую задачу по обновлению парка, создав автовладельцам благоприятные условия для приобретения нового автомобиля взамен старого, и в настоящий момент ее возобновление не рассматривается», – резюмировал он. Программы льготного автокредитования и льготного автолизинга рассматриваются министерством в качестве ключевых механизмов поддержки спроса, добавил собеседник.

Эти программы помогут удержать спрос на уровне 2018 г., считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его оценке, 10 млрд руб. хватит примерно на три месяца. В дальнейшем, если рынок вновь начнет сокращаться, правительство может продлить программы еще раз, думает он. «Поддержка съедает спрос будущих периодов. С другой стороны, без этого нельзя обойтись – до тех пор, пока не начнется естественный рост спроса на автомобили», – заключает эксперт.