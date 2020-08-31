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Трамп выступил за силовой способ прекращения беспорядков в США

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Сила является единственным средством, способным остановить насилие в городах США, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter, комментируя беспорядки в Портленде, самом крупном городе штата Орегон.

«Единственный способ остановить насилие в управляемых демократами городах с высоким уровнем преступности – это сила», – написал американский лидер.

Трамп также выступил с критикой в адрес мэра Портленда, Теда Уилера, назвав того «сумасшедшим радикальным левым» и «ничего не делающим демократом», наблюдающим за разрушением своего города. Такие, как Уилер, не хотят бороться с преступностью, заявил Трамп. Также президент США отметил, что местные жители, как и все, хотят, чтобы в городе был закон и порядок.

Беспорядки в Портленде продолжаются уже три месяца после того, как 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, в ходе задержания умер афроамериканец Джордж Флойд. В связи с этим в стране начались акции активистов движения Black Lives Matter и их сторонников. В минувшие выходные в Портленде произошло столкновение протестующих и сторонников Трампа, пишет Reuters. По информации агентства, в ходе стычки один человек был застрелен. При этом полиция призвала общественность не делать поспешных выводов.

3 ноября в США должны состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула со своей стороны бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных