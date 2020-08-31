Трамп выступил за силовой способ прекращения беспорядков в США

Беспорядки в Портленде продолжаются уже три месяца после того, как 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, в ходе задержания умер афроамериканец Джордж Флойд. В связи с этим в стране начались акции активистов движения Black Lives Matter и их сторонников. В минувшие выходные в Портленде произошло столкновение протестующих и сторонников Трампа, пишет Reuters. По информации агентства, в ходе стычки один человек был застрелен. При этом полиция призвала общественность не делать поспешных выводов.