Трамп выступил за силовой способ прекращения беспорядков в США
Сила является единственным средством, способным остановить насилие в городах США, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter, комментируя беспорядки в Портленде, самом крупном городе штата Орегон.
«Единственный способ остановить насилие в управляемых демократами городах с высоким уровнем преступности – это сила», – написал американский лидер.
Трамп также выступил с критикой в адрес мэра Портленда, Теда Уилера, назвав того «сумасшедшим радикальным левым» и «ничего не делающим демократом», наблюдающим за разрушением своего города. Такие, как Уилер, не хотят бороться с преступностью, заявил Трамп. Также президент США отметил, что местные жители, как и все, хотят, чтобы в городе был закон и порядок.
Беспорядки в Портленде продолжаются уже три месяца после того, как 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, в ходе задержания умер афроамериканец Джордж Флойд. В связи с этим в стране начались акции активистов движения Black Lives Matter и их сторонников. В минувшие выходные в Портленде произошло столкновение протестующих и сторонников Трампа, пишет Reuters. По информации агентства, в ходе стычки один человек был застрелен. При этом полиция призвала общественность не делать поспешных выводов.
3 ноября в США должны состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула со своей стороны бывшего вице-президента Джо Байдена.